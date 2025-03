Champions: Inzaghi, la squadra si merita grandi complimenti

"Sento pochi elogi per questa squadra, li faccio io e continuo a farglieli. Per quello che stanno facendo, si meritano grandi complimenti. Sono veramente bravi. Domani giorno libero, abbiamo fatto tre partite in sei giorni, era doveroso. Bayern? Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto, sarà una sfida difficile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Feyenoord e il passaggio ai quarti di finale di Champions League. "Noi onoriamo ogni partita e ogni competizione al massimo, in 200 partite con l'Inter ci sono state tantissime gioie e qualche delusione come normale che sia.

In cosa sono cresciuto io? Ogni giorno si impara sempre, guardando e aggiornandosi. Già dal primo anno siamo usciti contro il Liverpool che poi ha fatto la finale col Real. È proprio nel Dna dell'Inter giocare per ogni competizione"



