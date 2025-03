Brasile, morti quattro ospiti di un rifugio per senzatetto

Un incendio in un rifugio per persone in situazione di vulnerabilità, senzatetto e malati, ha ucciso quattro ospiti a São José dos Campos, città di 700mila abitanti dello stato di San Paolo. Il fuoco è scoppiato lunedì 10 marzo nel rifugio, che si trova nel centro della città, causando il ferimento di altri nove ospiti della struttura attualmente ricoverati in vari ospedale della città. Secondo il sito del quotidiano Folha de São Paulo, un uomo è stato arrestato.

La fondatrice del rifugio, la 48enne Andrea Laporta, ha spiegato che l'uomo sospettato di aver appiccato l'incendio è un consumatore di droga già noto a residenti e volontarie, che nel rifugio era già stato accolto ricevendo pasti regolarmente. "Gli ho detto che non potevo riceverlo se faceva uso di stupefacenti.

E che visto che lavorava, come mi aveva detto, poteva mangiare al ristorante popolare. Non c'è stato alcuno scontro, ma è bastato rifiutare di ospitarlo una volta e guarda cosa ha fatto", ha detto Laporta, fondatrice dell'associazione Consolatrice degli Afflitti, associazione che gestiva la struttura andata distrutta con all'interno "22 rifugiati, malati che non avevano famiglia o che non riuscivano a prendersi cura di loro, ricevendo cibo, vestiti, affetto e cure".



