Borsa: Milano sale (+0,2%), corrono Leonardo, Prysmian e Nexi

Piazza Affari si mantiene in rialzo a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 38.302 punti, esattamente come poco dopo l'apertura. In ulteriore calo a 110,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti al 3,97% e quello tedesco di 3,3 punti al 2,86%.

Si confermano brillanti Leonardo (+3,19%) sulla scia del piano 'Rearm Eu' della presidente Ursula Von der Leyen, e Prysmian (+2,85%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs. In luce Nexi (+1,77%), che ha sottoscritto un finanziamento da 2,9 miliardi allungando la vita al proprio debito, Eni (+1,34%), che trae vantaggio dalle nuove regole sullo sfruttamento del giacimento di Kashagan a seguito di un arbitrato con il governo kazako, e Iveco (+1,33%), che progetterà con Ford Truck una nuova cabina per camion di grande stazza. Bene Buzzi (+1,2%) in vista dei progetti per la ricostruzione dell'Ucraina.

Non mancano i segni meno che colpiscono Moncler (-1,69%) e Campari (-1,25%) per i timori dei dazi Usa, Recordati (-1,11%) e Stellantis (-0,95%). Segno meno anche per Tenaris (-0,66%), Mediobanca (-0,64%), e Italgas (-0,63%), che ha ottenuto il via libera dell'Agcm per rilevare 2iRete Gas dismettendo 600 mila contatori. Fiacche Mps (-0,52%), Bper (-0,49%), Intesa (-0,48%), Unicredit (-0,39%) e Banco Bpm (-0,06%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA