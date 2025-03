Borsa: Milano in rialzo (+0,2%), sprint di Leonardo e Prysmian

Piazza Affari si conferma in rialzo dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 38.302 punti e il paniere dei grandi titoli spaccato a metà. In calo a 111 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,6 punti al 3,96% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,85%.

In luce Leonardo (+3,56%) insieme al resto del comparto della difesa in Europa sulla scia della proposta della presidente Ursula Von der Leyen di un piano per il riarmo del continente.

Acquisti anche su Prysmian (+2,85%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs dopo i conti e le previsioni diffuse due settimane fa. Acquisti anche su Buzzi (+2,23%), che potrebbe trarre vantaggio da un'eventuale tregua tra Russia e Ucraina in vista dei progetti per la ricostruzione del paese, ed Eni (+1,45%), favorita, secondo gli analisti di Bloomberg, dalle nuove regole sul campo di Kashagan dopo un arbitrato con il governo Kazaco.

In calo sul fronte opposto Popolare Sondrio (-2,55%), Bper (-2,34%), Mps (-1,89%), Mediobanca (-1,58%), Banco Bpm (-1,49%), Unicredit (-1,43%) e Intesa (-1,14%). Più caute Stellantis (-0,33%) e Iveco (-0,17%), che ha annunciato un accordo con Ford Trucks per lo sviluppo di una nuova cabina per i camion pesanti.





