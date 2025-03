Zelensky, 'vogliamo la pace, che non c'è per colpa di Mosca'

"L'Ucraina ha cercato la pace fin dal primo secondo della guerra. E abbiamo sempre detto che l'unica ragione per cui la guerra continua è la Russia": lo ha dichiarato in un messaggio sui social media il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla vigilia del dei colloqui bilaterali in Arabia Saudita fra delegati di Ucraina e Stati Uniti.

L'Ucraina deve essere "seria" nelle trattative di pace: "non ha le carte", aveva detto ha Donald Trump, prevedendo che Kiev firmerà l'accordo sui minerali.

Secondo fonti informate del Financial Times, nei colloqui bilaterali di domani a Riad, "l'Ucraina cercherà di convincere gli Stati Uniti a riprendere la (condivisione di) intelligence e il supporto militare, convincendo Donald Trump che Volodymyr Zelensky vuole una rapida fine della guerra con la Russia".

I dirigenti americani intendono usare l'incontro di domani in Arabia Saudita con la delegazione ucraina per valutare se Kiev sia disposta a fare concessioni materiali alla Russia per mettere fine alla guerra, secondo due funzionari statunitensi citati dal sito della Reuters. "La delegazione statunitense cercherà anche segnali che indichino se gli ucraini siano seriamente intenzionati a migliorare i rapporti con l'amministrazione Trump", dopo il litigio in diretta mondiale alla Casa Bianca, ha affermato uno dei funzionari.



