Ue, 'abbiamo capacità satellitari, siamo pronti ad aiutare Kiev'

"Nessun commento particolare sullo scambio tra le autorità polacche e la controparte americane. Restiamo impegnati e pronti a sostenere l'Ucraina con GovtSatCom fino a quando Iris2 non sarà pienamente operativo.

Abbiamo capacità satellitari in Ue e siamo pronti a sostenere l'Ucraina se necessario". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, replicando a una domanda sullo scambio avvenuto ieri tra il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, Elon Musk e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, sull'uso dei satelliti Starlink in Ucraina.



