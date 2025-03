Thomas ucciso per sbaglio, condannati padre e figlio

Ucciso per sbaglio davanti agli amici con un colpo di pistola. Una vendetta che lo colpì erroneamente solo perchè indossava un giubbotto simile a quello che indossava l'obiettivo della rappresaglia. Thomas Bricca aveva solo 19 anni quando un colpo di pistola lo raggiunse alla testa il 30 gennaio del 2023. Un delitto per il quale oggi la Corte d'Assise di Frosinone ha condannato all'ergastolo Roberto Toson ed a 24 anni di reclusione suo figlio Mattia, ritenuti colpevoli dell'assassinio consumato di sera nel centro storico di Alatri, nel frusinate.

Il collegio presieduto dal giudice Francesco Mancini ha ritenuto che quella sera, in sella allo scooter T-Max dal quale partì il colpo di pistola ci fossero i due imputati, che avevano premeditato ed organizzato il delitto in ogni dettaglio. Avevano spento i cellulari per non essere localizzati e si erano anche organizzati un alibi che di lì a poco, subito dopo l'omicidio, li avrebbe visti nel pieno di una festa di compleanno.

"Thomas non ce lo ridarà nessuno ma almeno Giustizia è stata fatta. Siamo soddisfatti di questa sentenza". Ha commentato Federica Sabellico, la mamma della giovane vittima. In un clima di assoluta compostezza, la donna aveva abbracciato il Pubblico Ministero Rossella Ricca."Siamo consapevoli del fatto che questo sia solo l'inizio e che ora ci saranno gli altri gradi di giudizio. Ma almeno per ora possiamo dire che abbiamo fatto bene a riporre la nostra fiducia nella Legge", ha aggiunto la donna.

Mentre per il padre di Thomas Paolo Bricca, "l'ergastolo lo hanno dato a me, nemmeno questa sera mio figlio Thomas rientrerà a casa e non tornerà più".



