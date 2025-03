Rubio, Kiev deve cedere territori in qualsiasi accordo pace

L'Ucraina dovrà fare concessioni sui territorio che la Russia ha preso dal 2014 come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, secondo quanto riportato dal New York Times. "La cosa più importante è che l'Ucraina sia pronta a fare cosa difficili, così come i russi dovranno fare cose difficili per porre fine a questo conflitto o almeno interromperlo", ha messo in evidenza Rubio senza chiarire le concessioni che entrambe le parti dovrebbero fare.



