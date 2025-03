Renzi,se venisse fuori verità su Paragon verrebbe giù il governo

"Giorgia cerca disperatamente di tenere bassa la questione istituzionale: sulla gestione istituzionale delle vicende legate allo spionaggio, da Paragon agli accessi abusivi, se venisse fuori la verità verrebbe giù il governo". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua Enews.

"Qualcuno sta mentendo. Forse più di qualcuno. E chi leggerà il libro ('L'Influencer ndr.) capirà meglio - aggiunge - che cosa sta accadendo". "Incomprensibile invece l'atteggiamento del sottosegretario Mantovano che ancora la settimana scorsa ha usato una tribuna istituzionale - la presentazione del rapporto DIS - per attaccare l'opposizione. Non hanno il senso del decoro: i Servizi sono il luogo di tutto il Paese, non la tribuna per attaccare gli avversari", conclude Renzi.



