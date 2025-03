Olanda contro eurobond per difesa,non sono a lungo termine

"I Paesi Bassi non sono a favore degli eurobond con un aumento del debito" comune Ue a sostegno degli investimenti nella difesa "perché questa non è una soluzione a lungo termine. Non puoi spendere per uscire dall'indebitamento". Lo ha detto Eelco Heinen, ministro delle Finanze olandese, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, interpellato su quali piani il Paese possa sostenere per dare impulso alla difesa europea. "La Commissione Ue non si sta riarmando, ma gli Stati nazionali devono riarmarsi". "I Paesi Bassi hanno sempre detto di guardare ai mezzi" per farlo "all'interno delle regole che già ci sono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA