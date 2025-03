Dombrovskis, non proponiamo di rivedere il Patto per ora

"La Commissione Ue non suggerisce di ricominciare a rivedere le nostre regole fiscali in questa fase". "In primo luogo, abbiamo concluso questo lavoro meno di un anno fa e, in secondo luogo, richiederebbe tempo in ogni caso". Per aumentare gli investimenti nella difesa "abbiamo bisogno di reagire ora. Per questo motivo proponiamo di utilizzare le possibilità già presenti nella nuova normativa fiscale, ovvero l'attivazione delle clausole nazionali di salvaguardia". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, incontrando la stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles.



