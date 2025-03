Borsa: Europa aumenta cali con scivolone Nasdaq, Milano -0,9%

Lieve peggioramento per Piazza Affari e tutti i listini europei dopo la nuova corrente di vendite a Wall street, specie sull'indice tecnologico Nasdaq che cede oltre tre punti percentuali.

Nel Vecchio continente, in un clima nervoso e comunque molto volatile, la Borsa peggiore è sempre quella di Francoforte, che cede l'1,6% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Madrid in calo dell'1,2% e da Milano che cede lo 0,9%.

Londra perde invece lo 0,8% e prova ancora a tenere Parigi, che comunque scende di circa mezzo punto.

Sui mercati pesa sempre l'inquietudine per una possibile frenata dell'economia americana, a rischio per le politiche commerciali di Donald Trump oltre che per i tagli alla spesa e ai dipendenti pubblici.

In Piazza Affari tra i titoli principali restano pesanti Buzzi (-6%), con Mps e Unicredit in calo di quattro punti percentuali. Sempre bene Diasorin che cresce del 4% ed Hera del 3%.

Enel sale del 2,6% anche grazie al fatto di essere il titolo del Ftse Mib con più giudizi 'buy' da parte degli analisti dalla tabella Bloomberg, con i target price, compresi tra 6,8 euro di Deutsche Bank e 9,05 euro di Goldman Sachs, che implicano 'upside' anche importanti rispetto all'attuale prezzo.



