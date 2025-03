Il Canada si trova davanti a una "sfida esistenziale" a causa delle minacce che arrivano da Donald Trump. E' il messaggio lanciato da Justin Trudeau nel suo discorso di addio. "I canadesi si trovano ad affrontare una sfida esistenziale ed economica da parte dei loro vicini": ha aggiunto. Poi ha messo in guardia: "la libertà non è scontata, anche il Canada non lo è".



