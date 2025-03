Mattarella ad Astana incontra presidente Kazakistan Tokayev

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato all'aeroporto di Astana dove si è intrattenuto a colloquio con il Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev.

Il presidente Tokayev era stato in visita ufficiale a Roma nel gennaio del 2024. In quell'occasione erano stati firmati sedici accordi bilaterali nei seguenti settori: energia, infrastrutture, agroalimentare, difesa e sicurezza per un valore di un miliardo e mezzo di dollari. Particolarmente intensi sono i rapporti energetici tra Italia e Kazakistan: circa il 18% delle esportazioni del Kazakistan è diretto in Italia. L'Eni detiene una quota del 16,8% nel giacimento petrolifero Kashagan nel bacino del Mar Caspio del Kazakistan e una quota del 29,25% nel giacimento di gas Karachaganak con la compagnia petrolifera statale del Kazakistan KazMunayGas.

Il capo dello Stato ha fatto tappa ad Astana proveniente da Hiroshima, ultima città visitato nel suo lungo viaggio in Giappone. Dopo la sosta ad Astana Mattarella farà rientro in Italia.



