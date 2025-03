Gaza: media, inviato Trump a Doha per spingere su nuovo accordo

L'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà a Doha martedì per tentare di raggiungere un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco fra Israele e Hamas. Lo riporta Axios, citando alcune fonti.

Le trattative saranno le prime da quando il presidente statunitense Donald Trump ha assunto l'incarico e da quando è scaduto l'accordo iniziale di 42 giorni di cessate il fuoco a Gaza.

Witkoff volerà a Doha dopo aver partecipato all'incontro fra i funzionari americani e quelli ucraini in Arabia Saudita.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA