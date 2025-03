Australia, un morto e migliaia senza elettricità per il maltempo

Almeno una persona è morta e più di 300.000 case e aziende sono senza corrente elettrica in Australia a causa del ciclone tropicale Alfred, che ha colpito la costa orientale del Paese.

Forti raffiche di vento e forti piogge hanno abbattuto le linee elettriche e hanno fatto scattare allarmi di inondazione a causa dei fiumi in piena lungo un tratto di 400 chilometri di costa a cavallo tra il Queensland sud-orientale e il Nuovo Galles del Sud nord-orientale.

Secondo le società di servizi pubblici, circa 310.000 proprietà nel Queensland sud-orientale e almeno altre 16.000 nel Nuovo Galles del Sud nord-orientale erano oggi senza elettricità.

"Gli utenti devono essere preparati a rimanere senza corrente per diversi giorni", ha affermato la Essential Energy del Queensland. "Le sfide più grandi per ripristinare la corrente saranno l'aumento delle acque alluvionali e le esondazioni dei torrenti, la caduta della vegetazione e le frane che colpiscono le strade di accesso", ha aggiunto la società.

Il corpo di un uomo di 61 anni è stato trovato ieri dopo che il suo pick-up è stato trascinato da un ponte in un fiume nel nord del Nuovo Galles del Sud. L'uomo era uscito dal veicolo e aveva tentato invano di aggrapparsi al ramo di un albero nel fiume prima di scomparire nelle rapide, ha detto la polizia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA