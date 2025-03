Arrestato l'uomo che ha scalato il Big Ben di Londra

L'uomo che si è arrampicato ieri mattina sul Big Ben e ha trascorso più di 16 ore appollaiato sulla storica torre dell'orologio di Londra con una bandiera palestinese, è stato arrestato poco dopo la mezzanotte (l'1:00 di domenica in Italia): lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc.

Le immagini pubblicate dall'emittente britannica mostrano l'uomo sul cestello di un'autogru che lo porta verso le squadre di emergenza in attesa a terra. La polizia metropolitana della capitale, che era stata avvisata intorno alle 7:25 ora locale di sabato, ha annunciato che l'uomo è stato arrestato dopo il "lungo incidente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA