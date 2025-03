Salvini,con esercito Ue guidato da Macron sull'orlo della guerra

Per quanto riguarda il piano Rearm Eu "ci vuole equilibrio, occorre che l'Europa ci spieghi perché e per cosa". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, partecipando all'iniziativa della Lega per la pace in piazza del Nettuno a Bologna. "Oggi per esempio se avessimo un. esercito europeo e comandasse Macron saremmo all'orlo della guerra, quindi no grazie".

"Se mi dicono se la Lega è disponibile a spendere soldi per potenziare le forze dell'ordine e le forze armate italiane, rispondo sì, perché i problemi di sicurezza noi ce li abbiamo in casa. Ce li abbiamo a Bologna, a Roma, a Milano, a Torino, non ce li abbiamo a mille chilometri, ma il problema spesso e volentieri è legato all'immigrazione clandestina. Oggi è l'8 marzo, delinquente chi mette le mani addosso ad una donna, ma se guardiamo ai numeri troppi stranieri sono qui a fare i balordi".

Quanto all'esercito europeo, Salvini si chiede "ma chi lo comanda? I francesi e i tedeschi? Vista la storia e i decenni passati, mio figlio in mano ad uno esperto di guerre non lo lascio". "Assumiamo più carabinieri e poliziotti? Sì. Prendiamo più mezzi per le forze dell'ordine? Sì. - conclude Salvini - Mettiamo dei soldi in mano a Macron? No".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA