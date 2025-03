Media, gli Usa vogliono abbandonare le esercitazioni in Ue

Gli Usa hanno informato i loro alleati dell'intenzione di interrompere la partecipazione alla pianificazione di future esercitazioni militari in Europa. Lo scrive il quotidiano svedese Expressen.

Secondo fonti dell'Expressen, il blocco della pianificazione americana non si applica alle esercitazioni già decise nel 2025.

Se l'intenzione degli Stati Uniti dovesse restare in vigore, significherebbe che la Svezia e altri Paesi della Nato sarebbero costretti a pianificare esercitazioni senza la partecipazione degli Usa o con solo piccole unità americane.



