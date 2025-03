Khamenei a Trump, non accettiamo le mire degli oppressori

"L'insistenza di alcuni Stati oppressori nel tenere negoziati con l'Iran non mira a risolvere i problemi, ma piuttosto cerca di dominare e imporre le loro aspettative e l'Iran non accetterà sicuramente le loro aspettative". Lo ha affermato il leader iraniano Ali Khamenei in un incontro con diversi alti funzionari. Le dichiarazioni del leader giungono un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver inviato una lettera a Khamenei, in cui ha chiesto nuovi colloqui sul programma nucleare iraniano minacciando ritorsioni in caso contrario.

"I negoziati non riguarderanno certamente solo la questione del programma nucleare dell'Iran, ma questi Stati prepotenti vogliono imporre nuove aspettative su questioni come il potere di difesa dell'Iran e le sue capacità internazionali ma non è accettabile", ha detto il leader. "Ci chiederanno di non produrre cose, di non visitare questo Paese o incontrare quella persona e di non produrre missili con una gittata superiore a un livello specifico".

"Dicono di voler tenere dei colloqui. Se l'altra parte accetta (le loro richieste), va bene, ma se non accetta, faranno un gran clamore dicendo che l'altra parte ha preso le distanze dal tavolo dei negoziati", ha detto Khamenei, secondo Irna.





