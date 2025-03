Italia con Francia,Germania,Gb,'bene piano arabo per Gaza'

"Noi, Ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, accogliamo con favore l'iniziativa araba di un piano di ripresa e ricostruzione per Gaza. Il piano indica un percorso realistico per la ricostruzione di Gaza e promette - se attuato - un miglioramento rapido e sostenibile delle catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi che vivono a Gaza". Lo si legge in una dichiarazione congiunta dei quattro paesi, sottoscritta per l'Italia del ministro degli Esteri Antonio Tajani.



