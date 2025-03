Bankitalia,accelerare sulle rinnovabili, servono norme certe

Servono norme certe e "un testo unico legislativo" per accelerare la crescita dell'energia rinnovabile in Italia che negli ultimi anni "ha ripreso slancio" ma rischia di non centrare gli obiettivi al 2030.E'quanto chiede un paper curato dai ricercatori della Banca d'Italia secondo cui " risulta ancora insufficiente a raggiungere quanto stabilito". Lo studio peraltro indica come l'incremento delle rinnovabili e la potenziale maggiore concentrazione nel Mezzogiorno di impianti di grandi dimensioni potrebbero accrescere i problemi di congestione della rete di trasmissione nazionale, richiedendo investimenti infrastrutturali aggiuntivi.



