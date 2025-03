Kiev usa per la prima volta jet francesi contro un attacco russo

Durante il massiccio attacco aereo russo nella notte con "67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed", le difese aeree ucraine "hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi". Lo rende noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina, riferendo che nell'azione di difesa sono stati coinvolti "anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-2000". Il comunicato sottolinea che "i caccia francesi, arrivati ;;in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respingimento di un attacco aereo nemico".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA