Hamas avverte che nuovi attacchi israeliani a Gaza metteranno in pericolo la vita degli ostaggi ancora nella Striscia. Lo riferisce Al Jazeera, ricordando che si ritiene siano 24 gli israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 ancora in vita e 35 quelli deceduti. L'avvertimento arriva mentre sono fermi i negoziati tra Hamas e Israele per passare alla fase due dell'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a gennaio.



