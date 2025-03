Conte, Meloni usa caso Diciotti in modo miserevole

"Meloni si è buttata a capofitto a commentare la sentenza della Cassazione sul caso della nave Diciotti. Bisogna capirla. Non vedeva l'ora di distrarre l'attenzione dei cittadini dal folle piano di spese in armi dopo i commenti massacranti ricevuti". Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. "Il caso Diciotti - aggiunge - ci riporta a una controversia internazionale con Malta, che si era rifiutata di effettuare le operazioni di soccorso dei migranti nelle acque di sua competenza. Questa controversia venne sbloccata anche grazie al mio intervento, con coinvolgimento di altri Paesi ai fini della redistribuzione". "Le sentenze si rispettano. Si possono anche criticare", ma "di certo non è accettabile il miserevole criterio utilizzato da Meloni", sottolinea.



