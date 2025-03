A Trieste oltre 45mila visite per Vespucci e Villaggio In Italia

Grande successo per il rientro in Italia dell'Amerigo Vespucci, accolta a Trieste, dopo 20 mesi di navigazione, da oltre 45.000 persone che hanno avuto l'occasione di visitare lo storico veliero e il 'Villaggio IN Italia'.

In oltre 14.000 hanno visitato nave Trieste, la più grande e moderna unità in linea della Marina Militare, ormeggiata per l'occasione proprio nel capoluogo giuliano. A Trieste, tappa che ha segnato l'inizio del Tour Mediterraneo, i visitatori hanno vissuto per primi l'esperienza dei 6.700 metri quadri del 'Villaggio IN Italia', luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, l'iniziativa voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze del made in Italy, portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato. Un'esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori. A Trieste i visitatori hanno potuto godere di un ricco palinsesto di appuntamenti con la Barcolana Special Edition, il sorvolo delle Frecce Tricolori a cura della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare, la musica della Banda della Marina Militare, della Fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.



