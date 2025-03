S&P declassa Stellantis per prospettive deboli su margini

L'agenzia di rating S&P ha declassato Stellantis da BBB+ a BBB per prospettive sui margini deboli, outlook stabile. Confermato il rating di breve termine 'A-2'.

S&P prevede che il calo dei prezzi in Nord America a fine 2024 e le difficoltà di accesso al credito per i consumatori, in Nord America e in Europa, limiteranno la capacità di Stellantis di aumentare significativamente i volumi e migliorare i margini in questi mercati. A ciò si aggiungono pressioni sugli utili dai dazi Usa sulle importazioni da Messico e Canada. L'outlook stabile è dovuto alla previsione che Stellantis riesca a mantenere le quote in Europa e Nord America



