Scholz, rivedere regole Patto per garantire spese difesa

"Sono favorevole" all'idea di consentire agli Stati Ue di "espandere i loro sforzi di difesa senza essere ostacolati dalle norme europee per quanto riguarda il loro quadro fiscale" ma "non solo per i prossimi uno o due anni, ma per garantire a lungo termine che gli Stati possano spendere per la difesa quanto loro e i loro amici e alleati ritengono opportuno. Per questo che dobbiamo apportare cambiamenti a lungo termine al quadro normativo europeo, sulla falsariga di quanto stiamo attualmente discutendo in Germania".

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit straordinario Ue a Bruxelles.



