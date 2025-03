Salvini, 'Zelensky-Putin-Trump parlano di pace, altri di guerra'

"Pace o guerra. Vita o morte. Futuro o passato. In queste ore, mentre Zelensky, Putin e Trump, parlano di pace, costruiscono percorsi di pace, di convivenza e disarmo, qualcuno fra Bruxelles e Parigi parla di armi nucleari, di invio di soldati in Ucraina e usa toni di guerra: noi sabato e domenica saremo in più di mille piazze italiane, una presenza straordinaria, con i gazebo della Lega, per chiedere a voi con chi state". Lo dice il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, in un video sui social con cui fa un appello a partecipare alle iniziative programmate dal partito nel fine settimana.

"I nostri figli meritano un futuro di lavoro, di serenità e tranquillità e non sono merce di scambio economica nei confronti di nessuno - aggiunge Salvini -. Da una parte una sinistra che manifesterà per la guerra, sostanzialmente, dall'altra parte la maggioranza degli italiani che chiede pace, lavoro e serenità.

Se dobbiamo investire dei miliardi, non lo facciamo per comprare missili o cannoni, ma lo dobbiamo fare per sistemare le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre strade. Pace o guerra, sabato e domenica a te la scelta. Vieni a darci una mano perché insieme possiamo vincere questa battaglia di libertà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA