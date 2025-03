I rendimenti dei titoli di Stato proseguono in aumento, in vista della riunione della Bce. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 111 punti, con il tasso del decennale italiano in crescita di 7 punti base al 3,96%.

In aumento di sei punti base il bund tedesco al 2,85%, il decennale della Spagna al 3,46% e quello della Francia al 3,55%.





