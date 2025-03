Corea del Sud: caccia sgancia bombe per errore, feriti 7 civili

Almeno un caccia dell'aeronautica militare sudcoreana ha sganciato per errore questa mattina otto bombe fuori dall'area di addestramento nell'ambito di un ciclo di manovre al fuoco vivo e ha ferito sette civili, secondo un primo bilancio.

Un jet KF-16, ha riferito l'agenzia Yonhap in base a quanto comunicato dai militari di Seul, ha sganciato "in modo anomalo" otto bombe Mk-82 fuori dal poligono di Pocheon, a 42 chilometri a nordest di Seul, alle 10:04 locali (le 2:04 in Italia).

L'aeronautica militare ha spiegato che sta conducendo un'indagine sull'incidente e si è scusata per i danni causati ai civili.



