Borsa: l'Europa allunga il passo, giù Wall Street, Milano +0,15%

Allungano il passo le principali borse europee sulla scia del taglio di 25 punti base dei tassi della Bce. Milano gira in positivo e guadagna lo 0,15%, accelera Francoforte (+0,5%), mentre Parigi e Madrid riducono il calo allo 0,3% e Londra lascia sul campo l'1% circa. Deboli i listini Usa, con il Dow Jones in calo dello 0,37% e il Nasdaq dell'1,8%.

Sul fronte valutario si rafforza l'euro sopra quota 1,08 dollari e la sterlina rimane stabile a quasi 1,29 dollari. Si assesta a 113 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 9 punti al 3,99% e quello tedesco di 6,8 punti a quasi il 2,86%. In rialzo il greggio (Wti +0,75% a 66,81 dollari al barile) mentra amplia il calo il gas naturale (-4,98% a 39,44 euro al MWh).

Accelerano i bancari SocGen (+3,63%), Bper (+3,24%), Popolare Sondrio (+2,64%), Mps (+1,83%), e Commerzbank (+1,8%).

Migliorano anche Unicredit (+1,18%), Banco Bpm (+0,83%) e Intesa (+0,78%), mentre resta debole Natwest (-0,57%). A due velocità i produttori di semiconduttori Soitec (+5,51%), Stm (+3%), Infineon (+2,8%), Asm (-4,74%) e Be (-4,66%). In rialzo i petroliferi TotalEnergies (+0,73%), Eni (+0,56%) e Bp (+0,3%).

Riduce il calo tra i media la tedesca Prosieben (-1,25%) dopo i conti, mentre proseguono le prese di beneficio sul gestore di satelliti francese Eutelsat (-15,36%), che ha visto volare la propria capitalizzazione da 570 milioni a 3,7 miliardi in sole 3 sedute e oggi scende a 3,15 miliardi, quasi il triplo del dato di partenza.



