Borsa: Hong Kong apre a +1,84%, Alibaba a +6,93%

La Borsa di Hong Kong vola in avvio in scia all'impegno della Cina a spingere sui consumi e sul settore tecnologico, in base a quanto illustrato ieri dal premier Li Qiang all'apertura dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, il parlamento di Pechino.

L'indice Hang Seng segna un progresso dell'1,84%, a 24.028,75 punti, mentre il sottindice Hang Seng Tech balza del 3,26%. In luce i colossi del settore come Alibaba (+6,93%), Tencent (+4,06%) e Meituan (+2,80%). L'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,40% a 3.355,48 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,64% a quota 2.067,22.

Li su è impegnato a stabilizzare il mercato immobiliare, la spina nel fianco dell'economia cinese da fine 2021, e ad aumentare con vigore i consumi interni per evitare i rischi di deflazione, in un anno carico di insidie dopo la guerra commerciale innescata dai dazi del presidente Usa Donald Trump.

Il premier ha tracciato un senso d'urgenza illustrando il 'Rapporto di lavoro del governo' a causa della debole domanda interna, reiterando l'importanza di spingere sull'avanzamento tecnologico del Paese.



