Trump: 'Zelensky pronto a tavolo con Mosca e firma su minerali'

"Ho ricevuto un'importante lettera da Volodymyr Zelensky, che si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l'accordo sui minerali": lo ha detto il presidente Donald Trump nel suo discorso al Congresso americano sullo stato dell'Unione.

Il presidente ucraino è pronto anche a firmare l'accordo sulle terre rare "in qualsiasi momento", ha aggiunto Trump dicendo di "apprezzare" l'apertura di Zelensky. "Abbiamo ricevuto forti segnali" dalla Russia: "sono pronti per la pace", ha detto quindi il presidente Usa a Capitol Hill sottolineando di aver avuto "discussioni serie" con Mosca. "Non sarebbe bellissimo? È ora di porre fine a questa guerra insensata".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA