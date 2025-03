Trump ribadisce: 'Ci riprenderemo il Canale di Panama'

"Ci riprenderemo il Canala di Panama", ha ribadito Donald Trump al Congresso ricordando che la costruzione dell'opera è avvenuto al costo di "migliaia di vita americane".

"Lo abbiamo dato alla Cina e ce lo riprenderemo", ha detto il presidente Usa che ha citato l'accordo raggiunto da BlackRock per acquistare due dei maggiori porti del canale da CK Hutchinson, società che ha base a Hong Kong.

I dazi potrebbero portare "qualche scompiglio", ha ammesso poi Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione. "Non servono solo a proteggere i posti di lavoro americani. Servono a proteggere l'anima del nostro Paese", ha spiegato il presidente Usa. "Ci saranno dei piccoli disordini, ma ci sta bene. Non saranno molti", ha aggiunto Trump.



