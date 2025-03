Trump: 'L'American dream sta tornando, più grande che mai'

"Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato. Torno in quest'aula stasera per riferire che lo slancio dell'America è tornato. Il nostro spirito è tornato. Il nostro orgoglio è tornato. La nostra fiducia è tornata. E il sogno americano sta crescendo, più grande e migliore che mai. Il sogno americano non è stoppabile e il nostro Paese é sull'orlo di una rimonta come il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più". lo afferma Donald Trump nel discorso sullo stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha anticipato alcuni passaggi.

"Ora, per la prima volta nella storia moderna - secondo Trump - più americani credono che il nostro Paese stia andando nella direzione giusta che in quella sbagliata, un sorprendente record di 27 punti dal giorno delle elezioni. Allo stesso modo, l'ottimismo delle piccole imprese ha visto il suo singolo guadagno mensile più grande mai registrato, un balzo di 41 punti. Nelle ultime 6 settimane ho firmato quasi 100 ordini esecutivi e ho intrapreso più di 400 azioni esecutive per ripristinare il buon senso, la sicurezza, l'ottimismo e la ricchezza in tutta la nostra meravigliosa terra. Il popolo mi ha eletto per fare questo lavoro e lo sto facendo. Infatti, è stato affermato da molti che il primo mese della nostra presidenza è il più riuscito nella storia della nostra nazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA