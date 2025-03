Macron, 'entriamo in una nuova era'

"Noi entriamo in una nuova era": queste le prime parole di Emmanuel Macron in diretta ai francesi questa sera dall'Eliseo.

"Mi rivolgo a voi questa sera - ha detto Macron - a causa della situazione internazionale. Voi siete legittimamente preoccupati visti gli eventi storici in corso. Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra in Ucraina. Gli stessi Stati Uniti vogliono imporre dazi all'Europa. Infine, la minaccia terrorista. Noi entriamo in una nuova era".

"Chi può credere che la Russia si fermerà all'Ucraina? Di fronte a questo mondo in pericolo, restare spettatori sarebbe una follia": lo ha detto Emmanuel Macron in diretta tv ai francesi.

"La Russia - ha continuato - è diventata una minaccia per la Francia e per l'Europa. La situazione che vi descrivo è quella, e dobbiamo conviverci. E la strada per la pace non può fare a meno dell'Ucraina. La pace non può essere la capitolazione dell'Ucraina. Non possiamo dimenticare che la Russia ha cominciato ad invadere l'Ucraina nel 2014".



