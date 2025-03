Kenya, 2 morti e diversi feriti in scontri dimostranti-polizia

E' di due morti, altrettanti feriti gravi, otto altre persone ricoverate con ferite da arma da fuoco ed almeno 37 ferite in modo meno grave, il computo provvisorio in Kenya degli scontri avvenuti oggi tra polizia e cittadini del quartiere di Majengo, nella capitale Nairobi.

Gli scontri sono iniziati dopo che i residenti del popoloso quartiere hanno inscenato una violenta protesta in seguito alla morte di un giovane, Ibrahim Ramadhan, ucciso ieri dalla polizia, come riporta il sito Kenyans. I manifestanti hanno dato fuoco ad un mezzo delle forze dell'ordine e tentato di assalire e dare alle fiamme la locale stazione di polizia.

La Commissione per i diritti umani del Kenya, nel denunciare la vicenda, ha rivelato che 8 persone sono state colpite da armi dalla polizia, mentre 2 sono morte. Altrettante sarebbero ricoverate in gravi condizioni. "Chiediamo la fine immediata dell'uso della forza che può essere letale. Il diritto di protestare deve essere rispettato. Chiediamo inoltre che l'autorità di controllo della polizia Ipoa avvii un'indagine sugli agenti responsabili di queste sparatorie e garantisca che i colpevoli siano assicurati alla giustizia", ha dichiarato il Khrc.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA