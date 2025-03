Il Papa stazionario, nessuna insufficienza respiratoria

"Il Santo Padre anche oggi è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria". Così il Bollettino medico sulle condizioni del Papa diffuso stasera dalla Sala stampa vaticana. "Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva", viene spiegato. "Il Santo Padre ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona".

"In considerazione della complessità del quadro clinico - prosegue la nota - la prognosi rimane riservata. Questa mattina - si aggiunge - nell'appartamento privato sito al 10° piano, il Santo Padre ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri che gli sono state imposte dal celebrante, quindi ha ricevuto l'Eucarestia. Successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA