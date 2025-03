"Onorare e tenere vivo il ricordo di questo nostro eroe è infatti necessario per non vanificare il suo coraggioso esempio e offrire anche ai più giovani l'opportunità di custodire con orgoglio la sua eredità morale".

Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana in Aula ricordando Nicola Calipari, nel ventesimo anniversario della scomparsa.



