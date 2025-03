Dal 2 aprile l'Eta per i viaggi in Gb, da oggi al via le domande

Nuove regole per chi viaggia verso il Regno Unito entreranno in vigore a partire dal 2 aprile prossimo, data dalla quale sarà necessario essere in possesso di una Electronic Travel Authorisation (Eta), l'autorizzazione elettronica indispensabile per recarsi oltremanica.

Dal 5 marzo è possibile iniziare a presentare domanda per l'Eta e da ieri è partita anche la campagna di informazione pubblica dell'ambasciata britannica in Italia e San Marino, che si avvarrà di uscite su media tradizionali e sulle principali piattaforme online (Facebook, X, Instagram, LinkedIn), per informare il maggior numero possibile di cittadini circa questo nuovo requisito per recarsi nel Regno Unito dal prossimo 2 aprile.

Tutti i visitatori, minorenni compresi, che non necessitano di un visto per il Regno Unito per soggiorni di breve durata oppure, che non possiedono nessuno status di immigrazione nel Regno Unito, devono richiedere e ottenere un'Eta per recarsi o per transitare nel Regno Unito.

Il Portavoce dell'Ambasciata britannica in Italia Pierluigi Puglia ha dichiarato: "Vogliamo che il maggior numero possibile di cittadini siano al corrente di questa importante novità, motivo per cui lanciamo oggi una campagna di informazione multicanale. L'auspicio è che nessuno debba trovarsi nella situazione di viaggiare verso il Regno Unito senza la necessaria autorizzazione elettronica a partire dal prossimo 2 aprile".

L'Eta è "in linea con l'approccio adottato da molti altri Paesi per la sicurezza delle frontiere, tra cui gli Stati Uniti e l'Australia" e ha l'obiettivo di "contribuire a prevenire l'arrivo di soggetti che rappresentino una minaccia per il Regno Unito", ha aggiunto Puglia richiamando le informazioni diffuse dall'Home Office di Londra. L'Eta al momento costa 10 sterline (12 euro circa) e consente di recarsi più volte nel Regno Unito per soggiorni fino a sei mesi consecutivi, nell'arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale di queste due condizioni si verifichi prima.

I visitatori dovranno farne richiesta in anticipo. Per informazioni relative all'idoneità per l'Eta e alla modalità di richiesta prima di recarsi nel Regno Unito, consultare il sito Gov.Uk. Il modo più semplice per richiedere un'Eta è attraverso l'applicazione 'Uk Eta app", che può essere scaricata da Google Play o Apple App Store. Se non si ha accesso a uno smartphone, si può farne richiesta sul sito Gov.Uk (apply on-line). Se una domanda di Eta viene respinta, verrà comunicato all'interessato il motivo del rigetto e questi potrà presentare una nuova domanda. Se la richiesta per l'Eta viene rifiutata, l'interessato non potrà fare ricorso, e se desidera ancora ottenere il permesso per viaggiare nel Regno Unito dovrà richiedere un visto.



