Cina: 'Avanti con fermezza sulla riunificazione di Taiwan'

La Cina porterà "avanti con fermezza" la spinta per la riunificazione con Taiwan, opponendosi" alle interferenze esterne" e impegnandosi a lavorare con la gente dell'isola per realizzare il ringiovanimento della nazione cinese.

"Faremo avanzare con decisione la causa della riunificazione della Cina e lavoreremo con i nostri connazionali cinesi a Taiwan per realizzare la gloriosa causa del ringiovanimento della nazione cinese", ha detto il premier Li Qiang nella sua relazione di apertura della seduta annuale del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese.

La Cina mantiene la crescita del budget della difesa nel 2025 a +7,2%, alla stessa percentuale dello scorso anno: si tratta di 1.780 miliardi di yuan (circa 246 miliardi di dollari), pari al secondo bilancio nel settore più grande al mondo dopo quello Usa. Lo si legge nella documentazione a corredo del 'Rapporto del lavoro annuale' che Li si appresta a presentare.



