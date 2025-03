Basket: Nba, LeBron primo a superare la soglia dei 50mila punti

Il 40enne LeBron James dei Los Angeles Lakers ha superato lo soglia dei 50.000 punti in Nba tra stagione regolare e playoff, primo cestista a riuscire in tale impresa nella lega di basket nordamericana.

James ha raggiunto l'impresa segnando in casa con i Lakers contro i New Orleans Pelicans, due anni dopo essere diventato il miglior marcatore di sempre della Nba superando Kareem Abdul-Jabbar. Nel bel mezzo della sua 22ma stagione nel campionato di basket nordamericano, James continua a battere record e a superare limiti. Questo gigante della pallacanestro, campione olimpico per la terza volta la scorsa estate a Parigi, ha iniziato la partita di martedì con 49.999 punti in carriera.

Dopo 3 minuti e 26 minuti di gioco, su passaggio di Luka Doncic, ha effettuato un tiro da tre che ha centrato il bersaglio, superando la simbolica soglia dei 50.000. A parte James, solo Abdul-Jabbar (44.149) e Karl Malone (41.689) hanno raggiunto i 40.000 punti nella storia, davanti a Kobe Bryant (39.283) e Michael Jordan (38.279).



