Urso, 'valutiamo una partecipazione di minoranza in ex Ilva'

"Se gli attori dovessero chiederlo potremmo mettere in campo una partecipazione pubblica.

Una partecipazione che ci consente di garantire meglio lo sviluppo industriale degli impianti evitando gli errori del passato, che sono stati fatti anche in questo campo". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, a margine di una visita al Centro Enea del Brasimone (Bologna) a proposito dell'ex Ilva. "Non escludiamo affatto che ci sia una partecipazione largamente minoritaria dello Stato che possa accompagnare questo processo di rilancio produttivo e di riconversione industriale dai forni a caldo ai forni elettrici".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA