Il Canada imporrà dazi al 25% su 155 miliardi di dollari di prodotti americani. Lo ha annunciato Justin Trudeau, spiegando che le tariffe scatteranno subito su 30 miliardi di prodotti statunitensi, mentre sui restanti 125 miliardi entreranno in vigore in 21 giorni. "I canadesi sono ragionevoli ed educati. Ma non si tireranno indietro da una battaglia soprattutto quando in gioco c'è il paese e il benessere di tutti" coloro che vi abitano, ha detto Trudeau.





