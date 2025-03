Taiwan esaminerà il piano di Tsmc, il colosso mondiale dei microchip, sugli investimenti per 100 miliardi di dollari in nuovi impianti ad alta tecnologia negli Stati Uniti. La revisione sarà condotta "in conformità con la legge", ha affermato la portavoce del governo Michelle Lee, sulla base "dello sviluppo dell'azienda e delle garanzie, al contempo, della competitività complessiva dell'industria dei semiconduttori e del Paese".



