Starmer, nessuno vuole la pace più dell'Ucraina

"Nessuno vuole la pace più dell'Ucraina". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer a margine di una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky in cui lo aveva incoraggiato a ricucire i rapporti con Donald Trump.

Zelensky, dopo il summit di Londra, ha parlato con il primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic. "Ho condiviso i dettagli del summit di Londra - ha detto -: argomenti dell'agenda e decisioni. Per noi è importante che i partner che non erano presenti siano tenuti informati". "Stiamo lavorando a un piano d'azione che ci avvicinerà a una pace sostenibile e a garanzie di sicurezza. Questa dovrebbe essere una visione coordinata per tutta l'Europa e tutti i partner. Il documento sarà pronto presto e lo condivideremo con ogni alleato. Una pace giusta e onesta è il nostro obiettivo comune". In un precedente messaggio, il leader ucraino aveva riferito di aver sentito per lo stesso motivo il premier greco Kyriakos Mitsotakis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA