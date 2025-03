Slitta a 8 aprile l'udienza sulla semilibertà a Schettino

Slitta all'8 aprile l'udienza davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma per Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio, che ha chiesto di potere accedere al regime di semilibertà. L'udienza fissata oggi è stata aggiornata in quanto è cambiato il giudice relatore.

L'istanza al tribunale è stata avanzata dal difensore di Schettino (attualmente detenuto a Rebibbia), l'avvocato Paola Astarita.



