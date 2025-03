Russia, noi contrari a peacekeeper europei in Ucraina

Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, ha affermato che La Russia è categoricamente contraria allo schieramento di peacekeeper europei in Ucraina. Lo riporta la Tass.

"L'idea di stazionare ipoteticamente peacekeeper europei in Ucraina è, per usare un eufemismo, altamente discutibile almeno per due motivi. Innanzitutto l'UE è di parte mentre i peacekeeper devono essere imparziali. In secondo luogo, la Russia si oppone categoricamente". Ulyanov ha anche sottolineato che "i funzionari europei stanno mettendo il carro davanti ai buoi", quando discutono della questione



