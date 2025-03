Rubio, 'Trump vuole portare Mosca a tavolo trattative'

"Vogliamo portare i russi al tavolo delle trattative. Vogliamo esplorare se la pace è possibile": lo ha detto il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel primo commento pubblico di un funzionario dell'amministrazione Trump dopo la decisone del presidente di sospendere tutti gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta la Bbc.

"Il Presidente Trump è l'unico leader al mondo in questo momento che ha anche una sola possibilità di porre fine in modo duraturo alla guerra in Ucraina", ha affermato Rubio.



